На Полтавщині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє людей
09:24, 15 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Поблизу с. Миргородщина Козельщинського району Полтавської області на 60 км автошляху Полтава-Олександрія сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Mercedes-Benz” та „Daewoo”.
Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди три особи загинуло та одна особа постраждала. Травмованого у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Козельщинської центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього в Україні протягом доби сталося 92 транспортні пригоди, унаслідок яких загинуло 13 і травмовано 120 осіб.
З початку року жертвами ДПТ стали 4308 осіб.
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