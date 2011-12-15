На Полтавщині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє людей

Поблизу с. Миргородщина Козельщинського району Полтавської області на 60 км автошляху Полтава-Олександрія сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Mercedes-Benz” та „Daewoo”.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди три особи загинуло та одна особа постраждала. Травмованого у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Козельщинської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього в Україні протягом доби сталося 92 транспортні пригоди, унаслідок яких загинуло 13 і травмовано 120 осіб.

З початку року жертвами ДПТ стали 4308 осіб.