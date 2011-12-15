На Хмельниччині перевезення вантажів виросли на 20%, пасажирів – зменшилися на 10,6%

У Хмельницькій області за 11 місяців транспортом області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 6,8 млн. т вантажів, що на 19,8% більше від об'єму перевезень вантажів у січні-листопаді 2010 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, виконано вантажообіг в об'ємі 1,7 млрд. т/км, який збільшився на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

За січень-листопад 2011 р. пасажирським транспортом області перевезено 133,7 млн. пасажирів, що на 10,6% менше, ніж в січні-листопаді 2010 р. Пасажирообіг зменшився на 7% і склав 1,1 млрд. пас/км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 95 млн. пасажирів, що на 12,1% менше порівняно з січнем-листопадом 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 14,9%, міським електротранспортом - на 6,9%.