У Харкові вантажівка збила співробітника ДАІ
12:51, 15 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
0
У Харкові вантажівка збила працівника Державної автомобільної інспекції.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 14 грудня близько 12.20 на перехресті проспекту Гагаріна і вулиці Південнопроектної.
28-річний водій автомобіля SCANIA P114 з напівпричепом, рухаючись у напрямку аеропорту, наїхав на інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ Харкова, який регулював рух на перехресті.
У результаті ДТП працівник міліції отримав закритий перелом гомілковостопного суглоба, і був доставлений в лікарню для отримання необхідної медичної допомоги.
Подія зареєстрована в Червонозаводському райвідділі міліції. Правоохоронці встановлюють причини і умови вчинення ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter