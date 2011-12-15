У Харкові вантажівка збила співробітника ДАІ

У Харкові вантажівка збила працівника Державної автомобільної інспекції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 14 грудня близько 12.20 на перехресті проспекту Гагаріна і вулиці Південнопроектної.

28-річний водій автомобіля SCANIA P114 з напівпричепом, рухаючись у напрямку аеропорту, наїхав на інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ Харкова, який регулював рух на перехресті.

У результаті ДТП працівник міліції отримав закритий перелом гомілковостопного суглоба, і був доставлений в лікарню для отримання необхідної медичної допомоги.

Подія зареєстрована в Червонозаводському райвідділі міліції. Правоохоронці встановлюють причини і умови вчинення ДТП.