Мінінфраструктури сподівається на допомогу ЄС у питанні допуску автоперевізників на ринок

Міністерство інфраструктури України сподівається на підтримку Європейського Союзу в питаннях допуску українських вантажних і пасажирських автоперевізників на ринок Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник міністра інфраструктури України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що на сьогодні Україна має 86 тис. вантажних автомобілів, 50% яких відповідають стандартам Євросоюзу.

"Ми наполягаємо на вільному допуску наших автоперевізників і на їх вільній роботі на ринках ЄС. У нас 86 тисяч вантажних автомобілів, з яких половина відповідає усім європейським стандартам і вимогам щодо шуму, екології і можливості роботи", - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Також він повідомив, що Міністерство інфраструктури ініціює прийняття програми компенсації автомобільним перевізникам витрат на оновлення рухомого складу. За його словами, вартість цієї програми - 600 млн. грн.

"Ми відстоюємо ініціативу виділити 600 млн. грн. для наших перевізників для закупівлі вітчизняних автобусів великої місткості. Наше завдання - відійти у пасажирських перевезеннях від перероблених вантажних машин і автобусів малої місткості", - сказав перший заступник міністра.

За словами К.ЄФИМЕНКА, ця програма передбачає, зокрема, закупівлю у 2012 році 3 тис. автобусів великої місткості вітчизняного виробництва.