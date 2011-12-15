Мінінфраструктури хоче створити умови для щорічного введення 400-500 км доріг

Міністерство інфраструктури планує створити умови для розвитку автодорожнього комплексу і щорічного введення в Україні 400-500 км нових автомобільних доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні, 15 грудня, заявив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, прибутковою частиною автодорожнього комплексу будуть, зокрема, акцизи на ввезення і виробництво палива і автомобілів. "Ми бачимо, що можемо щорічно доводити цю цифру до 50 млрд. грн.", - сказав він.

К.ЄФИМЕНКО зазначив, що Міністерство ініціює уніфікацію акцизу на дизпаливо.

"Ми пропонуємо зробити акциз на дизельне паливо єдиним. Це не приведе до підвищення вартості товарів народного споживання, оскільки акциз забирається у 3-4 великих трейдерів", - сказав він.

К.ЄФИМЕНКО також повідомив, що на сьогодні Україна гармонізувала з Євросоюзом стандарти якості автомобільних доріг.

У той же час він сказав, що для розвитку транспортного комплексу України і його інтеграції в Євросоюз необхідно вирішити питання безвізового в'їзду до Євросоюзу і проблем, пов'язаних з митними переходами.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні К.ЄФИМЕНКО заявив, що Міністерство інфраструктури України сподівається на підтримку Євросоюзу в питаннях допуску українських вантажних і пасажирських автоперевізників на ринок Європи.