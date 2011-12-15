«Богдан», «Белкомунмаш» та «Росукрелпром» створили консорціум з виробництва трамваїв в Україні

Корпорація "Богдан", компанія "Белкомунмаш" (Білорусь) і компанія "Росукрелпром" (Росія) створили консорціум з виробництва трамваїв в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація нового трисекційного швидкісного низкопідлогового трамвая пройшла у рамках засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці під головуванням першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА.

Як зазначив у ході презентації президент корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК, планується, що локалізація виробництва перевищить 50%, що дозволить поставляти цю продукцію не лише на внутрішній ринок, але і на експорт.

У свою чергу, як сказав віце-президент корпорації "Богдан" Володимир ГУНЧИК, згідно з домовленостями виробництво корпусів трамваїв здійснюватимуть на виробничому майданчику корпорації"Богдан" в Луцьку, а "Белкомунмаш" і "Росукрелпром" поставлятимуть усе необхідне устаткування для виробництва трамваїв. При цьому він додав, що остаточна зборка трамваїв проводитиметься в Києві на потужностях одного з транспортних підприємств.

Також В.ГУНЧИК додав, що потужності корпорації "Богдан" дозволяють виробляти до 100 корпусів трамваїв на рік.

За його словами, вартість нового 25-метрового трамвая складатиме близько 2 млн. дол. При цьому В. ГУНЧИК сказав, що вартість аналогічного трамвая виробництва компанії Skoda складає 2,8 млн. євро.

Він також додав, що серійне виробництво трамваїв консорціум планує почати вже наступного року. На 2012 рік заплановане виробництво як мінімум 20 нових трамваїв.

Трамвай двостороннього руху серії 843 має модульну конструкцію кузова, сучасний дизайн, низький рівень підлоги, входи у вагон оснащені пандусами для пасажирів з обмеженими можливостями. Пасажиромісткість трамвая складає 248 місць, з яких 66 місць - місця для сидіння. Новий трамвай обладнаний кліматичними системами (кондиціонер, підігрів) і дозволяє економити до 50% електроенергії порівняно з трамваями, які експлуатують в Україні.

Довідка УНІАН. На початок 2011 року трамвайний парк в Україні налічував 2847 трамвайних вагонів, з яких 2510 старші за 20-ть років. У Києві на початок року налічували 522 трамваї, з яких 505 - старші за 20-ть років.