Мінінфраструктури сподівається на підтримку ЄС використання Україною Дунаю

Міністерство інфраструктури України сподівається на підтримку Європейського Союзу в питаннях використання Україною річки Дунай.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник міністра інфраструктури України Костянтин ЄФИМЕНКО.

"Ми дуже хочемо, щоб Євросоюз і Румунія розуміли, що ми не можемо не розвивати Дунай, у нас там живе 350 тис. осіб і розташовано три найбільші порти. Для нас розвиток Дунаю - це життєтворна функція для життя цих людей", - сказав він.

За словами К.ЄФИМЕНКА, зокрема, Міністерство інфраструктури сподівається, що Євросоюз переконає Румунію не перешкоджати поглибленню Дунаю для розвитку судноплавства по річці.

Також К.ЄФИМЕНКО повідомив, що Міністерство інфраструктури сподівається на підтримку Росії в питаннях створення автомобільної траси Рені-Баку.

"Ми розвиваємо трасу Рені-Одеса-Миколаїв-Херсон-Мелітополь-Маріуполь і просимо Росію розвинути її до Баку", - сказав він.