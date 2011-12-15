Концепцію розвитку внутрішніх водних шляхів України можуть прийняти в січні

Міністерство інфраструктури розраховує на ухвалення у січні 2012 року концепції розвитку внутрішніх водних шляхів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні, 15 грудня, заявив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Розроблено програму розвитку внутрішніх водних шляхів, і ми розраховуємо, що вже у січні буде ухвалена концепція розвитку», - сказав він.

За словами К.ЄФИМЕНКА, головним елементом цієї програми буде розвиток водного транспорту на Дніпрі. «Для України Дніпро це 2,5 тисячі кілометрів внутрішніх магістралей, якими ми сьогодні перевозимо 7 млн. тонн вантажів. Це на 20% більше, ніж у 2010 році, але це далеко від рівня 1991 року, коли ми Дніпром щорічно возили 60-65 млн. тонн вантажів», - сказав він.

За словами К.ЄФИМЕНКА, в рамках цієї програми планується, зокрема, провести на Дніпрі реконструкцію шлюзів і збільшити глибину рівнопрохідної осадки.

Також К.ЄФИМЕНКО повідомив, що для розвитку внутрішніх водних шляхів розглядається питання підвищення тарифів на перевезення деяких видів вантажів залізницею, «щоб не розбивати залізниці».

Він також додав, що Міністерство інфраструктури сподівається на якнайшвидше ухвалення закону про морські порти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила у цілому закон «Про морські порти України» 3 листопада 2011 р. На підпис Президентові закон передано 15 листопада.