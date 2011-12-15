Новий термінал аеропорту «Київ» (Жуляни) буде відкрито на початку квітня
Новий термінал міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) буде відкрито на початку квітня 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор ТОВ «Мастеравіа» Олексій ЯКОВЕЦЬ у ході презентації нового терміналу.
За його словами, будівництво терміналу вартістю 370 млн. грн. було розпочато у травні 2011 року. Загальна площа терміналу - 14 тис. кв. м, пропускна спроможність - до 520 пасажирів на годину.
До терміналу включено, зокрема, 4 ресторани, 5 барів, 3 магазини безмитної торгівлі, авіакаси, а також окремий зал площею 1500 кв. м для VIP-персон. Біля терміналу буде облаштовано перон, на якому зможуть розміститися 14 літаків типу Боїнг-737 і Аеробус-320.
Будівництво терміналу ведеться в рамках реконструкції міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), яку було розпочато в 2008 році. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету (180 млн. грн.) і за кошти інвестора (370 млн. грн.), а також міського бюджету Києва (150-160 млн. грн.).
Програма реконструкції передбачає також реконструкцію існуючого терміналу аеропорту, яку буде розпочато в 2012 році і на яку буде направлено 90 млн. грн. із коштів, що направляються міським бюджетом.
У рамках реконструкції вже здійснено реконструкцію злітно-посадочної смуги.
Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) - аеропорт у місті Києві, розташований за 8 км від центру міста. Займає територію площею 265 га. Має одну злітно-посадочну смугу завдовжки 2310 м і шириною 45 м.