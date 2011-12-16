У Харкові трамвай наїхав на двох жінок. Одна з них загинула
11:33, 16 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Харкові трамвай збив двох жінок похилого віку, одна з них загинула.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, надзвичайна подія сталася вчора близько 16.35 на вулиці Соїча.
Трамвай №27, який на момент ДТП був без пасажирів, наїхав на двох жінок, які переходили дорогу в недозволеному місці.
Одна жінка, 60-ти років, від отриманих травм загинула на місці. Друга постраждала, 65-ти років, отримала рвану рану м’яких тканин стопи та була госпіталізована до лікарні.
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