Група UMH придбала контрольний пакет i.ua

UMH group сконцентрувала 77,5% пакета акцій провідного українського інтернет-порталу i.ua.

Про це УНІАН повідомили в UMH group.

Згідно з повідомленням, завдяки придбанню контрольного пакету проекту, UMH підвищить ефективність управління своїм інтернет-напрямком і збільшить його частку в загальній структурі виторгу групи.

«Цього року після низки угод ми стали абсолютним лідером в українському сегменті інтернету. Придбання операційного контролю над провідним порталом i.ua дозволить нам вибудувати на базі нашого інтернет-напряму високоефективну генеруючу прибуток систему», - сказав президент UMH group Борис ЛОЖКІН.

«На сьогоднішній день наша частка на ринку реклами становить близько 30%. Після придбання i.ua та оптимізації інтернет-напрямку ми плануємо збільшити частку UMH group на ринку медійної інтернет-реклами до 40%», - зазначив директор Bigmir-UMH Віталій ГОРДУЗ.

За словами директора порталу i.ua Максима ХОМУТІНА, в 2012 році i.ua продовжить розвиток існуючих сервісів та створення нових розділів. Окрему увагу буде приділено розвитку соціальних і мобільних сервісів. Також планується відкрити ряд контент-розділів за допомогою медіа-ресурсів UMH group.

Довідка УНІАН. UMH group - активно зростаюча мультимедіа група у Східній Європі, що управляє портфелем з понад 50 брендів. З травня 2008 GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі.

Згідно з панеллю Gemius, портал i.ua має відвідуваністю більше 2,9 млн. українських інтернет-користувачів на місяць.