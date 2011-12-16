«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на свята до 25

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні і різдвяні свята до 25, а також збільшила кількість рейсів деяких поїздів у західному напрямі й на Київ.

Як повідомило УНІАН відомство, більшість додаткових поїздів курсують в західному напрямі.

При цьому для відправлення пасажирів із Києва мобілізовані ресурси з інших залізниць України.

«Укрзалізниця» вже задіяла максимальну кількість наявного рухомого складу для формування додаткових поїздів», - відзначає відомство.

Нагадаємо, що на початок грудня «Укрзалізниця» призначила 20 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята, які забезпечуватимуть пікові перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Раніше «Укрзалізниця» заявляла про збитковість додаткових поїздів для залізниці і не планувала призначати такі поїзди в зимовий сезон 2011-2012 року.