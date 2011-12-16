Начальником Іллічівського порту призначений Григорашенко

Начальником Іллічівського морського торгового порту (ІМТП) призначений Олександр ГРИГОРАШЕНКО, який з 15 червня 2011 виконував обов`язки начальника порту.

Як повідомили УНІАН у порту, відповідний наказ був підписаний віце-прем`єр-міністром України - міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНІКОВИМ 13 грудня.

О.ГРИГОРАШЕНКО зазначив, що порт розвиватиме перевалку контейнерів.

«Ми повернемо в порт і світові контейнерні лінії, і інвесторів, які будуть розвивати цей напрям», - сказав він.

За інформацією О.ГРИГОРАШЕНКА, інвестиції у модернізацію інфраструктури ІМТП, з червня по листопад 2011 року склали майже 80 млн. грн., чистий прибуток порту - понад 71,5 млн. грн.

У листопаді 2011 року порт «Южний» переробив 1,153 млн. тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Олександр ГРИГОРАШЕНКО народився 5 лютого 1960 в с. Десантне Кілійського району Одеської області. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом «експлуатація водного транспорту, інженер з організації та управління морським транспортом». Працював на керівних посадах в Одеському МТП, МТП «Південний» та ГО «Укрморпорт».

ДП «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі з проектною потужністю понад 30 млн. тонн вантажів на рік. Порт може перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. У порту 29 причалів, які здатні приймати судна з осадкою до 14 метрів і вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.