Донецька залізниця за 11 місяців збільшила навантаження на 8%

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-листопаді 2011 року збільшила вантаження на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 139,562 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили на ДЗ.

Повідомляють, що, зокрема, у листопаді 2011 року Донецька залізниця перевезла 13,121 млн. тонн, що на 7% більше, ніж роком раніше, і складає 38% від загальних об'ємів вантажоперевезення "Укрзалізниці". У тому числі кам'яного вугілля було навантажено 7,226 млн. тонн, чорні метали - 1,294 млн. тонн, флюси - 1,158 млн. тонн, кокс - 0,824 млн. тонн, нафтопродукти - 0,373 млн. тонн, будівельні матеріали - 0,399 млн. тонн.

Середньодобове вантаження в листопаді склало 437 тис. тонн.

Вантажообіг Донецької залізниці в листопаді 2011 р. склав 3 660 млн. тонн/км - на 10,3% більше, ніж в листопаді 2010 року.

Також повідомляється, що в листопаді на ДЗ було вивантажено 181,453 тис. вагонів - на 2,9% більше, ніж в листопаді 2010 року.

Середня вага вантажного потягу брутто склала 3 288 тонн. Середня технічна швидкість склала 38,2 км/год. Середній пробіг локомотиву - 394 км на добу.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2010 році Донецька залізниця перевезла 142,36 млн. тонн вантажів.