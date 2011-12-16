У столиці прийняли програму "Київ інформаційний"

У столиці затверджена програма "Київ інформаційний" з об'ємом фінансування 282,076 млн. грн. на період 2011-2015 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ був прийнятий учора на засіданні сесії Київради. Програму підтримали 85 з 108 зареєстрованих в сесійному залі депутатів.

З вказаної загальної суми, передбаченої на реалізацію Програми, 196,036 млн. грн., - це кошти міського бюджету, а 86,038 млн. грн. - власні надходження муніципальних ЗМІ.

Реалізація Програми планується у два етапи: перший - 2011-2012 роки, який потребує фінансування в об'ємі 112,194 млн. грн. (з яких 62,725 млн. грн. - у 2011 р.); другий етап - 2013-2015 років з фінансуванням 169,882 млн. грн.

Міська цільова програма "Київ інформаційний" була розроблена Управлінням преси і інформації КМДА.

Виступаючи перед депутатами Київради, начальник Управління преси і інформації Оксана ЗБІТНЄВА сказала, що Програма передбачає конструктивну співпрацю столичної влади з засобами масової інформації.

"Дуже часто тему інформаційного забезпечення громадян вважають недостатньо важливою, тому вона не потрапляє у поле зору депутатського корпусу органів місцевого самоврядування. Проте, брак уваги до забезпечення одного з найважливіших прав людини - права на інформацію - призводить до того, що ми фактично позбавляємо громадян можливості брати участь у вирішенні важливих соціальних проблем, в ухваленні рішень щодо розвитку міста. Реалізація програми дозволить вивести питання інформування громадян про діяльність органів місцевої влади на новий рівень", - завірила О. ЗБІТНЄВА.

Загалом Програма складається з 4 розділів: електронні і друковані ЗМІ, видавнича справа і офіційний веб-портал Київської міської влади. Перші два розділи - електронні і друковані ЗМІ - передбачають, у першу чергу, підтримку комунальних засобів масової інформації, створення соціально важливих теле- і радіопрограм для подальшої трансляції теле-, радіоорганізаціями різних форм власності, оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, висвітлення офіційних заходів.

Третій розділ - видавнича справа - передбачає друк книжкової продукції вітчизняних авторів, вивітлення виконання рішень Київради і розпоряджень виконавчого органу КМДА.

Планується відновити і офіційну інтернет-сторінку міської влади. Це дозволить оперативніше висвітлювати інформацію і спілкуватися з жителями он-лайн.

Як повідомляв УНІАН, учора Київрада також підтримала проект рішення "Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню і розвитку громадянського суспільства в м. Києві на 2012-2016 роки". На виконання програми передбачається витрачати 73,213 млн. грн.