12 країн надали 20,2 тис. додаткових дозволів українським автоперевізникам

12 зарубіжних країн у 2011 році збільшили річну квоту дозволів на міжнародні перевезення для українських автоперевізників на 20,16 тис. дозволів.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві інфраструктури, такі домовленості були досягнуті за результатами проведених у 2011 році засідань Змішаних комісій з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Зокрема, Україна отримала додатково від Туреччини - 4600 дозволів, Угорщини - 3000, Словаччини - 2900, Фінляндії - 2850, Чехії - 2000, Греції - 1060, Італії - 1300, Словенії - 650, Сербії - 600, Латвії - 500, Македонії - 400, Азербайджану - 300 дозволів.