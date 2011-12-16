У Тернополі запровадять автоматизовану систему проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті.

Про це йдеться у відповідній програмі на 2012-2013 роки, прийнятій сьогодні депутатами міської ради.

Як пояснив кореспонденту УНІАН начальник міського Управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ, спочатку системою облаштують тролейбуси міста.

«З Міністерством інфраструктури України в нас є домовленість, що Тернопіль буде пілотним проектом із впровадження даної системи. По-перше, вона дасть можливість запровадити точний облік платних пасажирів та пасажирів-пільговиків, і тоді держава компенсовуватиме проїзд пільговиків повною мірою, бо наразі субвенції на них є заниженими. По-друге, істотно скоротиться штат КП «Тернопільміськелектротранс», а відповідно, й витрати підприємства. Окрім цього, в час пік уже кондуктор не розштовхуватиме пасажирів, аби всім продати квиток», – перелічив переваги автоматизованої системи І.МЕДИНСЬКИЙ.

За його даними, біля усіх входів у тролейбуси буде розміщено апарати, які зчитуватимуть спеціальні картки.

«Ці картки виглядатимуть як банківські, продаватимуть їх у супермаркетах та магазинах, що розташовані на зупинках громадського транспорту. Коштуватимуть вони стільки, як вартість певної кількості поїздок. Після того, як усі кошти з картки буде вичерпано, людина зможе поповнити картку через термінал так само, як поповнює мобільний телефон чи банківську картку. При цьому коштів за поповнення такої картки термінали не зніматимуть», - запевнив І.МЕДИНСЬКИЙ.

Пільговики, за його даними, такі картки отримуватимуть безкоштовно в Управлінні соціального захисту.

І.МЕДИНСЬКИЙ також зауважив, що у водія в кабіні буде табло, яке інформуватиме, чи всі пасажири оплатили проїзд.

«Якщо у когось завершаться кошти на картці, і така людина вирішить проїхатися задарма, на табло буде сигнал. Після цього водій викликатиме службу оперативного контролю, а контролери уже штрафуватимуть порушників», – зазначив І.МЕДИНСЬКИЙ.

За його словами, обладнання такою системою тролейбусів міста обійдеться у 22,7 млн. грн. У 2012 році 6 млн. грн. із необхідних надійде з державного бюджету, 3,5 млн. грн. надасть КП «Тернопільміськелектротранс», ще 3 млн. грн. планується залучити від інвесторів.

Хто саме поставлятиме електронну апаратуру, буде, за даними І.МЕДИНСЬКОГО, визначено після проведення тендеру.

Втілити проект у Тернополі заплановано до липня 2013 року.

Довідка УНІАН. У Тернополі діє 8 тролейбусних маршрутів, щодня на рейси у місті виходить 50 тролейбусів.