У Києві 28 грудня буде відкрито нову станцію метро - Азаров

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що станція столичного метрополітену «Виставковий центр» буде здана в експлуатацію вчасно.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі «Фейсбук», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Перед будівельниками поставлене завдання: 28 грудня відкрити і здати в експлуатацію станцію «Виставковий центр». Так що сподіваюся, вони своє слово стримають. За моєю інформацією, поки ніщо не заважає відкрити їм станцію 28-го», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, нагадав він, у майбутньому планується продовжити лінію метрополітену до Одеської площі і дійти до Теремків. «Це займе приблизно 1,5-2 роки. А потім метробудівники перейдуть на будівництво лінії метро, спрямованої на Троєщину. До цього часу повинні закінчити будівництво Подільського мостового переходу. Так що роботи багато», - заявив глава уряду.