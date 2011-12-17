У Білорусі внаслідок ДТП травмовано шестеро громадян України

У Білорусі внаслідок ДТП за участі мікроавтобусів травмовано шестеро громадян України.

Як повідомляє прес-служба МНС України з посиланням на МНС Білорусі, близько 6.00 16 грудня в Ргачівському районі Гомельської області, на трасі Могилів-Гомель сталося зіткнення двох мікроавтобусів, один з яких український.

В наслідок ДТП 6 громадян України отримали травми різного ступеню важкості, яких госпіталізовано до районної лікарні.

Ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.