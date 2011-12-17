Сімферопольський аеропорт створив авіакомпанію «Кримські зорі»

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» презентував дочірнє підприємство - авіакомпанію «Кримські зорі». Структура взяла в лізинг два літаки «Сааб» у «Південних авіаліній» (Одеса).

Як передає кореспондент УНІАН, поки «Кримські зорі» здійснюватимуть рейси із Сімферополя до Донецька, Одеси, Харкова й Києва.

«(Мінімальна вартість квитка) до Донецька, Одеси й Харкова - 1080 грн., до Києва буде дещо дорожче, тому що летіти далі», - сказав журналістам голова наглядової ради аеропорту «Сімферополь» Сергій ВАСЮТІН.

У планах - розширення авіасполучення: відкриття рейсів до столиці Вірменії Єревана й два російських міста: Краснодар і Ростов-на-Дону.

Учора в другій половині дня кримська авіакомпанія здійснила перший авіарейс, на літаку Saab, який може прийняти на борт понад 30 пасажирів, до Криму з Одеси прибули 4 пасажира. «Ну, ми й цьому раді, я думав: буде менше», - зізнався С.ВАСЮТІН.

Зі свого боку голова Республіканського комітету з транспорту та зв`язку Микола ЧЕРЕВКО повідомив, що авіакомпанія планує взяти в 2012 році в лізинг три «Боїнга»: два - до літа й один - до осені.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Сімферополь» створено в 1936 році, він має в своєму розпорядженні дві злітно-посадочних смуги й може приймати всі типи пасажирських і вантажних повітряних суден.