Тягнути не можна реформувати

На цьому тижні в рамках VI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2011» відбувся круглий стіл, на якому залізничники та експерти обговорили реформу галузі.

Відкриваючи захід, ректор Державного економіко-технічного університету транспорту (ДЕТУТ) Михайло Макаренко зазначив, що прийняттям у першому читанні залізничних законопроектів («Проект Закону про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт". - Ред.) парламент, нарешті, зупинив тривалу 12-річну розмову про необхідність реформи. «За ці 12 років, коли ми тільки починали розмову про реформування, вся критика давно пройшла», - зазначив він, націливши аудиторію на позитивний розмову.

З ним цілком погодилася доповідач від Мінінфраструктури Катерина Михайличенко. За її словами, щорічна потреба «Укрзалізниці» в інвестиціях складає близько 23 млрд. грн. Однак сьогодні вкладається тільки близько 8 млрд. - дві третини від необхідного. За останні 10 років капітальні вкладення в залізничну галузь становили 3% від загальної суми капвкладень в країні, в той час як у розвинених державах цей показник близький до 15%. Брак інвестицій та зношеність рухомого складу - головні проблеми УЗ. Супутні - недостатньо ефективне фінансове управління, поєднання господарської і управлінської функцій. «Власне кажучи, реформа спрямована перш за все їх на розподіл», - зауважила доповідач.

Представник держрегулятора нагадала, за завданням Президента були ліквідовані всі пільги в тарифоутворенні, зокрема, нещодавно остання з них - на перевезення зерна на адресу держрезерву. Таким чином, дорогу до реформ розчищено.

На необхідності серйозних фінансових вливань акцентувала і консультант компанії «AT Keаrny» Катерина Шеремет. Нагадаємо, що в липні 2011 р. ця компанія виграла тендер «Укрзалізниці» на надання консультативних послуг з розробки цільової моделі ринку залізничних транспортних послуг України. Відповідно до досліджень, для сталого розвитку залізничного транспорту потрібне триразове зростання середньорічних інвестицій у всі ключові активи, тому що знос основних фондів «Укрзалізниці» становить близько 80%.

К. Шеремет підкреслила, в процесі реформування залізничного транспорту також важливо врахувати ключову роль, яку він відіграє в Україні: «Це особливість країни. Тому модель реформування має бути максимально продуманою, від цього залежить стійкість не тільки транспортного комплексу, а й економіки в цілому ».

Представляючи моделі реформування, експерт відзначила, що у вантажному секторі в умовах високої вантажонапруженості на колії та сортувальні станції найдоцільніше зберегти єдність управління тягою та інфраструктурою. У цьому випадку, згідно з розрахунками «AT Keаrny», економія транспортних витрат складе більше 5 млрд. грн. на рік.

Для далеких пасажирських перевезень (як денних, так і нічних) «AT Keаrny» пропонує створити єдину національну компанію - «дочку» УЗ. Відповідно до моделі, в середньостроковій перспективі материнська компанія збереже єдність управління інфраструктурою та локомотивами, допуск приватного капіталу можливий через 3-5 років. Що стосується тарифів, пропонується дерегуляція їх в комерційному сегменті перевезень (купейні вагони і швидкісні потяги) і хоча б часткове державне субсидування в соціальному сегменті (загальні та плацкартні вагони). Приватні перевізники можуть бути допущені за умови домінування національного перевізника і при перегляді діючої системи тарифів.

Центр ваги регіональних перевезень, на думку «AT Keаrny, повинен бути перенесений на місця. Для цього потрібно формалізувати система обліку пасажирів та витрат, переглянути тарифи та ін. «AT Keаrny» вважає, що регіональний перевізник здатний забезпечити більшу гнучкість, ніж єдиний національний, в частині окупності та доступності цього виду транспорту для пасажирів.

Головний радник генерального директора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко нагадав, що «Укрзалізниця» була створена в 1991 р. за подобою Міністерства шляхів сполучення СРСР. З часом вона почала здійснювати більше господарських функцій, ніж управлінських. В результаті було монополізовано всі функції діяльності, стримується розвиток конкуренції, виникло приховане перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. «Точно ніхто не знає, скільки витрат від вантажних переноситься на пасажирські, є лише приблизні цифри», - зазначив доповідач.

Також, за його словами, на сьогодні не забезпечується вивезення 20-30% пропонованих вантажів, обслуговування пасажирів на низькому рівні, його обсяги скорочуються.

За словами А. Лашка, кожна з 6 доріг, по суті, дублює основні функції Укрзалізниці. Суть реформи полягає у формуванні структур відповідно до виду діяльності: вантажні перевезення, пасажирські, приміські, ремонт. «Таких видів діяльності, відповідно до програми реформ, 10: 3 залишаються монопольними, в інших буде конкуренція. По-іншому ні світі, ні в нас не придумали», - сказав він, зазначивши, другим кроком реформування буде виділення дочірніх товариств.

За задумом авторів реформи, в результаті повинен бути побудований ефективний холдинг, в центрі якого потужна материнська компанія і залежні за видами діяльності товариства. В управлінні материнської компанії залишиться інфраструктура з послугами інфраструктури та вокзалів, пасажиропотоками і вагонопотоками, тяга та послуги тяги.

Ці зміни повинні бути законодавчо забезпечені. За словами А. Лашка, для просування залізничної реформи потрібен новий закон про залізничний транспорт, який буде розроблений до кінця 2012 року. «Це складний закон, в той же час така робота проводитиметься", - сказав він. Паралельно також буде докорінно перероблятиметься Статут залізниць України та багато інших законодавчих актів.

Учасники Круглого столу рекомендували схвалити проект Цільової моделі ринку залізничних послуг України, представлений Укрзалізницею та компанією «AT Kearny», а також провести грунтовніше теоретичне та наукове дослідження розподілу перевізного процесу на комерційну і технічну складові.

Довідка. В цілому, в роботі круглого столу взяли участь більше 50 фахівців, серед яких - практики та науковці залізничного транспорту, представники міністерств і відомств, профспілкових і громадських організацій, міжнародних фінансових установ, консалтингових компаній та ін.

Петро Коліно (УНІАН)