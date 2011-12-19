Одеський морський порт у 2011 році прийняв 13 партій автомобілів

Одеський морський торговий порт у 2011 році прийняв 13 партій легкових автомобілів загальною кількістю 5 899 штук.

Як повідомляє порт, до кінця року можливий захід ще одного автомобілевоза.

13-й автомобілевоз - т/х SEA ANEMOS спеціалізоване судно для перевезення автомобілів (довжина - 106 м, прапор Панама), зайшов у порт 16 грудня. Він доставив 580 легкових автомобілів виробництва Hyundai Motor Company.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історичних торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.

Ро-ро-термінал Одеського порту, через який здійснюються постачання автомобілів, був відкритий 1 вересня 2009 року. У 2010 році через автосклад ДП "ОМТП" проїхало 10 партій легкових автомобілів, загальною кількістю 5120 штук.