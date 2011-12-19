Міжвідомчі робочі групи активізують перевірки перевізників Києва

Міжвідомчі робочі групи, до складу яких входять представники органів внутрішніх справ і податкових органів, за координації прокуратури Київської області активізують перевірки нелегальних перевізників Києва.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, таке рішення було прийняте на засіданні в міністерстві під головуванням директора Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитра ПЄТУХОВА.

Під час перевірок податківці здійснюватимуть регулярні перевірки нелегальних автоперевізників, зокрема, щодо обігу готівки і здійснення діяльності за спрощеною системою оподаткування.

ДАІ і Головавтотрансінспекція перевірятимуть осіб, які здійснюють відправку автобусів з місць стихійних стоянок у Києві, і дотримання норм адміністративного кодексу і ліцензійного законодавства.

Також Мініфраструктури повідомляє, що комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності має намір ініціювати внесення змін до законодавства України, які передбачатимуть відшкодувальне вилучення транспортного засобу в автоперевізників-нелегалів.

За інформацією Мінінфраструктури, ряд столичних перевізників працює без відповідних дозвільних документів або здійснює відправку зі стихійних зупинок, зокрема, з прилеглих зон автовокзалу "Київ" і автостанцій "Київпасервісу", поблизу станцій метро "Житомирська", "Святошин" "Нивки", "Чернігівська ", "Лісова", "Харківська", "Либідська", "Палац культури України", "Демєєвська", "Васильківська".

Нелегальні і деякі офіційні перевізники здійснюють близько тисячі відправлень автобусів щоденно.