ПЗ поновлює курсування поїзда Харків-Херсон

Південна залізниця з 23 грудня 2011 року поновлює курсування потяга № 375/376 Харків-Херсон.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, "курсування потягу відновлено через велику соціальну значущість маршруту".

Потяг вирушатиме з Харкова щодня о 21.37, а прибувати в Херсон о 13.10. У зворотному напрямку потяг вирушатиме з 24 грудня щодня (окрім 01.01.2012) о 18.46, прибуття в Харків - об 11.15.

Мініфраструктури повідомляє, що потяг № 375/376 Харків - Херсон був скасований з 8 листопада 2011 року у зв'язку зі значною збитковістю. За 10 місяців 2011 року збитки від потягу склали близько 25 млн. грн.