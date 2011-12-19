Мінінфраструктури пропонує з 2016 року видавати ліцензії тільки великим перевізникам

Міністерство інфраструктури пропонує з 2016 року видавати ліцензію на перевезення пасажирів тільки перевізникам, які мають парк мінімум з 10 транспортних засобів, з 2018 року - з 15, а з 2020 року - з 20 автобусів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінінфраструктури, така пропозиція є в розробленому відомством плані заходів зі сприяння укрупненню автомобільних пасажирських перевезень.

План передбачає, що у 2012-2013 рр. для детінізації обігових коштів буде впроваджено обов'язкове використання касових апаратів на автобусах міжміського і міжобласного сполучення.

Крім того, перевізникам буде рекомендовано практикувати безготівкову плату за проїзд на міжміських і міжобласних автобусних маршрутах загального користування.

Також планом передбачається відміна затвердження в органах влади паспорта регулярного автобусного маршруту і внесення змін до системи квитково-облікової документації - квиток на проїзд не матиме жорсткої форми, а буде регламентовано тільки вимоги до реквізитів.

Крім того, Мінінфраструктури розробить нормативно-правовий документ, що регулює порядок відкриття автобусного маршруту загального користування, а також внесе зміни в програму підготовки водіїв.

Також Мінінфраструктури планує заохочувати автомобільних перевізників до впровадження інформаційних технологій диспетчеризації, управління і розрахунків.