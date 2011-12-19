Кабмін передав держпрограму розвитку електротранспорту у ведення Мінінфраструктури

Уряд передав державну програму розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки зі сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства у ведення Міністерства інфраструктури.

Це закріплено постановою уряду №1291 від 14 грудня 2011 року про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів з питань оптимізації державних цільових програм.

Довідка УНІАН. Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки орієнтовною вартістю 4,763 млрд. грн. передбачає, зокрема, оновлення парку трамвайних вагонів (1,884 млрд. грн.), тролейбусів (2,184 млрд. грн.), будівництво і реконструкцію трамвайних ліній (161,55 млн. грн.) і тролейбусних ліній (503 млн. грн.). Програма передбачає оновлення в цілому 942 одиниць трамвайних вагонів і 3360 тролейбусів, будівництво 107,69 км трамвайних ліній і 503 км тролейбусних.

У березні 2011 року Міністерство з питань житлово-комунального господарства ініціювало передачу функцій з курування комунального транспорту від Міністерства ЖКГ до Міністерства інфраструктури.