ДТП в Полтавській області: одна людина загинула, шестеро отримали травми

Cьогодні вранці у дорожньо-транспортній події в Полтавській області одна людина загинула, шестеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, ДТП сталася на 304 км автодороги Київ-Харків, поблизу смт. Решетилівка.

За даними УМВС, 22-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, який рухався у напрямку Полтави, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під управлінням 25-річного водія, жителя м. Білгород (Російська Федерація).

У результаті зіткнення водій Daewoo Lanos загинув на місці події, троє жінок-пасажирів легковика травмовані.

В автомобілі Volkswagen травми отримав водій і двоє пасажирів.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції, яка з'ясовує обставини і причини аварії.