В Ізмаїлі Mercedes врізався в будівлю залізничного вокзалу. Загинули три особи
08:32, 20 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Ізмаїлі Одеської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три особи.
Як повідомляє прес-служба МНС, аварія сталася сьогодні о 2.45. Водій легкового автомобіля Mercedes допустив зіткнення з будівлею залізничного вокзалу.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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