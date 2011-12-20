Внесено зміни в закони щодо підсудності справ про арешт на морські судна

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 256 з 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон вносить зміни в статтю 16 Господарського процесуального кодексу України. Змінами передбачено, що "справи про арешт судна, який здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна".

Стаття 114 Цивільного процесуального кодексу України доповнена нормою про те, що справи про арешт судна, який здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.