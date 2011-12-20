Новий аеропорт у Донецьку почнуть експлуатувати з літнім розкладом

У Донецьку новий міжнародний аеропорт почне експлуатуватися з літнім розкладом (у кінці березня українські авіакомпанії переходять на літній розклад - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Ми починатимемо його (новий аеропорт) експлуатувати з літнім розкладом... На сьогодні усі тестові питання відпрацьовуватимуть в січні 2012 року - безпека, у першу чергу, контроль - митний, прикордонний, контроль багажу і так далі. Усі ці тестові питання почнуться в січні", - сказав мер. І додав, що "сьогодні скомплектована передова експлуатаційна група, яка почне робити прокрутку і наладку технологічного устаткування і так далі, усе це буде".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що завершення будівельних робіт не означатиме відкриття аеропорту.

"Я не думаю, що 28 грудня відбудеться відкриття. Урочистої церемонії не буде. Урочиста церемонія буде тоді, коли масово пасажири будуть там. А для того, щоб "пташку" поставити… Це наш менталітет, коли потрібно "пташку" поставити. "Пташки" цього року не буде", - заявив міський голова, підкресливши, що "аеропорт повинен використовуватися, а сьогодні поки будівлі і об'єкти існуючого аеропорту повністю задовольняють завантаження".

Як повідомляв УНІАН, у донецькому аеропорту 26 липня 2011 року була введена в експлуатацію нова сучасна злітно-посадкова смуга. Новий термінал міжнародного аеропорту планується побудувати до 28 грудня 2011 року. Для польотів авіакомпаній термінал мають намір відкрити у березні 2012 року.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги, аеродромно-диспетчерської вишки, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу - понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа - 58 тис. кв. м, площа залів очікування - 18 тис. кв. м, площа під комерційні об'єкти - 10 тис. кв. м.