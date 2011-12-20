Відповідальність за порушення правил руху посилять

14:28, 20 грудня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Зокрема, за зупинку на смузі для маршрутного транспорту 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів» (№ 9028).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

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