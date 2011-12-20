Відповідальність за порушення правил руху посилять

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів» (№ 9028).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом» (№ 8747).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 327 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вносяться зміни до статті 123 «Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди», якими передбачено, що порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - накладення штрафу від 75 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Те саме діяння, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.

Також передбачено, що здійснення регулярних перевезень пасажирів на постійних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом або без паспорта маршруту тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності в розмірі від 30 до 35 (у нині діючому законодавстві - від 20 до 25 - УНІАН) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також передбачено, що перевезення пасажирів автобусами у нічний час (з 22.00 до 6.00), за винятком тих, що здійснюються на маршрутах загального користування у режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 100 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.