Корейська Hyundai передала українській делегації перший швидкісний поїзд для України

Корейська корпорація Hyundai передала українській делегації перший із 10 швидкісних поїздів, які будуть передані Україні в рамках реалізації програми прискореного залізничного руху.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, в церемонії передачі першого поїзда, що відбулася 20 грудня в корейському місті Чангвон, взяли участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, посол України в Кореї Олександр МАРМАЗОВ, генеральний директор Hyundai Rotem Лі Мен ХО.

Перший поїзд прибуде до Одеси й після місячної апробації буде запущений на маршруті Київ-Харків.

Шість перших поїздів будуть надані «Укрзалізниці» до Євро-2012 і з травня 2012 року будуть запущені між містами, що приймають чемпіонат. Ще чотири поїзди буде поставлено в Україну після проведення чемпіонату.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках із постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.