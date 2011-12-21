Літак «Бориспіль-Одеса» через несправність здійснив посадку після четвертого заходу

Тільки з четвертої спроби екіпажу «Боїнга», що здійснював сьогодні рейс UDN011 Бориспіль - Одеса, вдалося здійснити благополучну посадку в Одеському міжнародному аеропорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, літак, на борту якого перебував 51 пасажир і 6 членів екіпажу, «близько 20 хвилин кружляв над аеродромом, чотири рази безрезультатно намагаючись зробити посадку» через проблеми з випуском шасі.

Співробітники аварійно-рятувальних служб уже готувалися до аварійної посадки, але побачили при польоті літака над злітно-посадковою смугою, що механізм випуску шасі спрацював, і «Боїнг» нарешті приземлився у штатному режимі.

В Одеському міжнародному аеропорту створена комісія для розслідування інциденту, що стався з літаком, повідомили у прес-службі.