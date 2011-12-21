На Харківщині у лобовому зіткненні легкових авто загинуло двоє водіїв
10:42, 21 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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На Харківщині внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів загинуло двоє водіїв.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 20 грудня близько 11:45 на автошляху «Чугуїв-Мілове», неподалік Куп’янська.
37-річний водій автомобіля «Ланос», здійснюючи обгін, допустив лобове зіткнення з автомобілем «Таврія» під керуванням 49-річного водія.
Внаслідок ДТП водій «Таврії» від отриманих травм помер на місці. Водій «Ланос» від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги.
За обставинами дорожньо-транспортної пригоди ведеться розслідування.
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