На Харківщині у лобовому зіткненні легкових авто загинуло двоє водіїв

На Харківщині внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів загинуло двоє водіїв.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 20 грудня близько 11:45 на автошляху «Чугуїв-Мілове», неподалік Куп’янська.

37-річний водій автомобіля «Ланос», здійснюючи обгін, допустив лобове зіткнення з автомобілем «Таврія» під керуванням 49-річного водія.

Внаслідок ДТП водій «Таврії» від отриманих травм помер на місці. Водій «Ланос» від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги.

За обставинами дорожньо-транспортної пригоди ведеться розслідування.