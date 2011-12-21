«Укрзалізниця» визначила спеціалізовані ремонтні депо

«Укрзалізниця» вже визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких будуть на початку 2012 року передані вантажні піввагони.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це розповів заступник генерального директора УЗ Петро Науменко.

За його словами, усі ці заходи проводяться для того, аби мати спеціалізовані вагоноремонтні депо, обладнати їх належним чином, сконцентрувати фінансовий та кадровий потенціал та тримати парк вантажного рухомого складу у належному робочому стані. «Склалась ситуація, коли у вагона немає господаря, їх експлуатують абсолютно усі, в тому числі дуже багато і безконтрольно за кордоном, а витрати на їх ремонт несе Державна адміністрація залізничного транспорту. Сьогодні ми чітко визначаємо правила експлуатації вагона та закріплюємо підприємства і депо, які будуть нести відповідальність за якісний технічний стан вантажного рухомого складу. Державні підприємства, що будуть господарями вагону, усвідомлюють відповідальність і вже сьогодні ведуть роботу для облаштування технічної бази спеціалізованих вагоноремонтних депо задля належного утримання парку вагонів у працездатному стані» - зазначив заступник генерального директора.

У повідомленні зазначають, що ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» обслуговуватимуть Червоноармійське, Ясинуватське та Батуринське вагоноремонтні депо (ремонт піввагонів). ДП «Укрспецвагон» обслуговуватимуть П’ятихатське, Дебальцеве сортувальне, Нижньодніпровськ-вузол і Мудрьоне вагоноремонтні депо (ремонт піввагонів, окатишевозів).

Рухомий склад ДП «Укррефтранс» будуть ремонтувати на вагоноремонтних депо Шевченко та Здолбунів (в подальшому ремонт критого рухомого складу).

Для обслуговування рухомого складу ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» будуть працювати вагоноремонтні депо Дрогобича, Жмеренки та Ужгорода (спеціалізований рухомий склад)

Для ДП «Ліски» - вагоноремонтні депо Запоріжжя-ліве, Шепетівка і Козятин (платформи та транспортери)

Усі інші вагоноремонтні депо, що належать Укрзалізниці, будуть займатися поточними експлуатаційними ремонтами рухомого складу. «Із загальної кількості депо, чотирнадцять будуть спеціалізуватися на ремонті власних вагонів, всі інші, а їх більш двадцяти, – займатимуться експлуатацією та поточними ремонтами. Усі депо будуть завантажені роботою», - зауважив П.Науменко.