У Житомирі на маршрути не вийшли трамваї та тролейбуси

У Житомирі на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси: водії трамвайно-тролейбусного управління вимагають виплати заборгованої зарплати.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні (ТТУ), за попередніми домовленостями з владою учора, 20 грудня, працівники ТТУ повинні були отримати частину заборгованості з зарплати, решту їм обіцяли виплатити через тиждень.

У профспілці Житомирських ТТУ зазначили, що місцева влада обіцяла вжити заходи для виплати працівникам управління близько 4 мільйонів боргу з зарплати.

У ТТУ також сказали, що працівники управління через борги перебувають у складному психологічному стані.