З 1 січня 2012 року виростуть тарифи на телеграфні послуги та проводове радіо

З 1 січня 2012 року "Укртелеком" підвищить тарифи на телеграфні послуги і проводове радіо.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як сказано у повідомленні, "з 1 січня 2012 року змінюються тарифи на послуги телеграфного зв'язку", зокрема плата за передачу звичайної телеграми (за слово) в межах України складатиме 84 коп. (з ПДВ). Сьогодні плата за передачу звичайної телеграми (за слово) в межах України складає 66 коп. (з ПДВ).

З 1 січня 2012 року зросте також абонентська плата за користування основною радіоточкою, яка складатиме для населення і бюджетних організацій 9.36 грн. (з ПДВ), для юридичних осіб - 14.04 грн. (з ПДВ). Сьогодні абонентська плата за користування основною радіоточкою складає для населення і бюджетних організацій 7,20 грн. (з ПДВ), для юридичних осіб - 10,80 грн. (з ПДВ).