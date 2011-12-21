Державні вагонні залізничні компанії почнуть працювати з 2012 року

Державні вагонні залізничні компанії, на баланс яких будуть переведені вантажні вагони інвентарного парку Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), почнуть працювати з січня 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Було прийнято рішення про передачу вагонів на баланси державних підприємств, які підпорядковуються «Укрзалізниці». Таким чином українська залізниця планує виключити безконтрольне використання наших вагонів за межами України і повернути їх у країну для забезпечення потреб вітчизняних підприємств», - сказано в повідомленні «Укрзалізниці».

Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

«З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний», що захистить нас від використання українських вагонів за межами України без нашого дозволу. Раніше цей пересувний склад був розкиданий по різних компаніях і працював украй неефективно», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.