УТЛЦ уклав договори на 2012 рік зі створюваними вагонними компаніями

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), нещодавно створене для організації вантажних залізничних перевезень, уклало договори зі створюваними вагонними компаніями і основними вантажовідправниками на 2012 рік.

«Вже підписані договори на 2012 рік, які будуть регламентувати роботу з вагонами, які змінять статус з інвентарного» на «власний», між вагонними компаніями, логістичним центром і основними вантажовідправниками», - повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

За інформацією «Укрзалізниці», в даний час УТЛЦ почав кампанію з укладання договорів з експедиторськими і операторськими компаніями, що мають свій рухомий склад, для роботи загальним пулом вагонів.

Також УТЛЦ веде переговори із залізничними адміністраціями країн СНД для забезпечення управління парком українських вагонів за межами України та іноземними вагонами на території України.

Планується, що схема, коли за кожним типом вагонів буде закріплений власник в особі державного підприємства, буде поширена й на інші види вантажного рухомого складу. Зокрема, криті вагони будуть передані на баланс ДП «Український державний центр рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», платформи і транспортери - на баланс Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски», спеціальний рухомий склад - на баланс ДП «Стрийський вагоноремонтний завод».

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ), яке має намір об`єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого увійдуть вагони існуючих і нових операторських компаній, а також рухомий склад приватних операторів. Цей єдиний парк буде управлятися з єдиного диспетчерського центру.

Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів, з них в неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходиться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.