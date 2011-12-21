Доходи від послуг зв'язку за 11 місяців склали майже 46 млрд. грн.

У галузі зв`язку за 11 місяців 2011 року операторами усіх форм власності було отримано доходів від послуг зв`язку на більше ніж 45,9 млрд. грн., що майже на 2,6 млрд. грн. перевищує доходи аналогічного періоду 2010 року, з них податок на додану вартість становив більше ніж 6,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспецзв`язку з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Доходи від наданих послуг населенню за звітний період склали 16,8 млрд. грн., що складає 36,6% загального обсягу наданих послуг зв`язку.

Найбільш динамічно зростали доходи від кур`єрської діяльності - темпи зростання тут, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склали 119,1%, і надання послуг з доступу до інтернету - 113,2%.

Доходи найбільшого сегмента ринку зв`язку - мобільного зв`язку, зросли на 3,5%. Саме зростання в порівнянні з жовтнем цього року доходів від послуг мобільного зв`язку забезпечив зростання в цілому доходів від послуг зв`язку в листопаді. Доходи від інших видів послуг зв`язку були дещо нижчими, ніж їх обсяги в жовтні цього року.