Кількість ДТП на залізницях України знизилася на 22%

У січні-листопаді 2011 року на шляхах і переїздах залізниць України відбулося 74 дорожньо-транспортні пригоди - на 22% менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), кількість постраждалих в ДТП за 11 місяців 2011 року зменшилося в три рази - до 36 осіб, кількість загиблих зменшилася в п`ять разів - до 14 осіб, а кількість травмованих зменшилась вдвічі - до 22.

Кількість випадків незаконного втручання в роботу залізниць за 11 місяців 2011 року скоротилася на 11% - до 166 випадків.