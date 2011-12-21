«Київстар» модернізував мережу мобільного зв'язку в Західній Україні

Протягом 2011 року «Київстар» здійснював модернізацію мережі мобільного зв`язку на території Західної України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Протягом січня-грудня 2011 р. компанія побудувала 250 базових станцій у всіх 8-ми областях Західної України, які розширили покриття і суттєво збільшили пропускну спроможність мережі.

Згідно з повідомленням, розширення покриття та ємності мережі проводиться в рамках програми з підготовки мережі до Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Україні в 2012 році.

Під час планування та побудови базових станцій особлива увага приділяється забезпеченню надійного і якісного зв`язку на основних автомобільних дорогах регіону, в пунктах перетину державного кордону, залізничних вокзалах і транспортних терміналах, а також на території, прилеглій до стадіону «Арена Львів» у Львові, де відбудуться ігри чемпіонату. До початку чемпіонату компанія планує побудувати базову станцію поблизу «Арени Львів», а також у новому терміналі Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Мережа «Київстар» у Західній Україні працює у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій і Хмельницькій областях. Щотижня через неї здійснюється понад мільярд хвилин телефонних розмов і передала 28 терабайт даних.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Мережа мобільного зв`язку АТ «Київстар» охоплює всі великі й малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, кількість мобільних абонентів - понад 24,8 млн., абонентів широкосмугового доступу в інтернет - понад 320 тис.