Німецькі фахівці з січня почнуть підготовку терміналу D в Борисполі до роботи

Фахівці Operational Readiness and Airport Transfer (ОRАТ) аеропорту Мюнхена (Німеччина) з січня 2012 року почнуть програму тестувань для підготовки нового терміналу D аеропорту «Бориспіль» до початку операційної діяльності.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, тестування буде проходити в три етапи.

Під час випробувань буде змодельована робота аеропорту в умовах обслуговування великої кількості пасажирів, відпрацьовані найбільш оптимальні схеми руху пасажирів аеровокзальним комплексом, організовано управління чергами і процесом обслуговування багажу.

Тестування за такою програмою в Україні проводиться вперше.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль »- найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних та 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних та українських маршрутах.

В даний час аеропорт «Бориспіль» проводить реконструкцію та будівництво нового термінального комплексу D запланованої пропускною спроможністю - 3 тис. осіб. Заплановане введення в експлуатацію - кінець 2011-го - початок 2012 року. Вартість контракту - 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії та 210 млн. дол. власних коштів аеропорту «Бориспіль».