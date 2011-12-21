ВР збільшить штрафи за порушення правил руху при перетині залізничних переїздів

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди і перевезення пасажирів автомобільним транспортом (№ 8747), який збільшує штраф за порушення правил руху при перетині залізничних переїздів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця"), згідно із законопроектом № 8747, порушення правил руху через залізничний переїзд тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20-25 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (до 425 грн.), в`їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух заборонено, карається штрафом до 70 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (до 1275 грн.) або позбавленням права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року.

Таке саме порушення, скоєне водієм під час надання послуг з перевезення пасажирів або при перевезенні небезпечних вантажів, згідно із законопроектом, каратиметься позбавленням права керування транспортними засобами на термін від одного до трьох років.