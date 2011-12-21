"Укравтодор" до кінця грудня завершить будівництво автомобільного під'їзду до Ірпеню

Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує 26 грудня завершити ремонтно-будівельні роботи на автодорозі Р-30 — під`їзд до міста Ірпінь (Київська обл.) загальною протяжністю 8,8 км.

Як повідомляє УНІАН прес-служба "Укравтодору", на цьому об`єкті будівельники побудували нову ділянку автодороги Р-30 (під`їзд до м. Ірпінь) протяжністю 5,8 км і відремонтували 3 км вулиць Ірпеня, по яких проходить автодорога Р-30.

Нова дорога з чотирма смугами руху пролягає від вул. Генерала Наумова на житловому масиві Новобіличи у Києві до житлового масиву Романівка в Ірпіні.

При виконанні робіт було застосовано сучасне покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону ЩМА на модифікованому бітумі.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» у 2011 році планував відкрити 1500 км доріг загального користування, проте вже на середину грудня 2011 року було відкрито 1700 км нових і відремонтованих доріг.

У 2012 році "Укравтодор" планує відкрити рух на 2000 км автодоріг.

За даними відомства, в 2009 році рух було відкрито на 92 км доріг, а в 2010-му - на 973 км.