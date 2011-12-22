Авіаквитки в країни ЄС подорожчують. Причина - квоти на парникові викиди

Суд у Люксембурзі дозволив залучати авіакомпанії з країн, що не входять до складу ЄС, до торгівлі квотами на емісію парникових газів від вихлопів двигунів літаків, які здійснюють польоти в країни, що входять в єврозону, в результаті чого зростуть ціни на авіаквитки.

Така практика не порушує суверенітету інших держав, йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в середу, повідомляє Deutsche Welle. Відповідно до закону, прийнятому в Євросоюзі, з 1 січня 2012 року всі авіакомпанії, що здійснюють польоти над територією країн ЄС, зобов`язані купувати сертифікати на викид двоокису вуглецю.

Таким чином, з Нового року всі авіакомпанії, що виконують рейси до Європи, повинні будуть отримувати квоти на викиди парникових газів пропорційно своїм обсягам перевезень, а також вести моніторинг, звітність та контроль викидів.

Як зазначає Euronews, це призведе до того, що в 2012 році зростуть ціни на авіаквитки в країни ЄС, оскільки податок на вуглець буде враховуватися в митах і зборах на авіаквитки.

Позов проти відповідного закону ЄС подавали кілька авіакомпаній з Канади і США.