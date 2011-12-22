Москва подарує Севастополю 10 тролейбусів

Уряд Москви в 2012 році виділить 3 млн. рублів на лікування севастопольських ветеранів у госпіталі Чорноморського флоту Росії й поставить у місто як подарунок 10 нових тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Севастополі заступник керівника Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків уряду міста Москви Андрій ЧИЖОВ під час робочої зустрічі з головою міськдержадміністрації Севастополя Володимиром ЯЦУБОЮ.

«Ми розраховуємо придбати 10 тролейбусів. Їх доставку зробимо вже буквально в перші дні нового року. Це буде наш подарунок севастопольцям», - сказав московський чиновник і додав: «Наступного року в бюджеті також закладені кошти. Ми з вами обговорюватимемо й вирішуватимемо найрізноманітніші проекти».

А.ЧИЖОВ також підтвердив намір мера Москви Сергія СОБЯНІНА найближчим часом відвідати Севастополь.

В.ЯЦУБА, зі свого боку, зазначив, що тролейбуси від Москви Севастополю – «це найкращий подарунок». Він переконаний, що «Севастополь і Москву очікує плідна й взаємовигідна спільна діяльність».