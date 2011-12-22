ПЗ за січень-листопад перерахувала у бюджет і фонди соцстраху 2,441 млрд. грн.

Придніпровська залізниця за січень-листопад 2011 р. перерахувала до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів обов'язкового соціального страхування 2,441 млрд. грн., виконавши усі фінансові зобов'язання. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Зокрема, до держбюджету залізниця перерахувала близько 1,2 млрд. грн. податків, у тому числі податку на прибуток - більше 352,1 млн. грн., ПДВ - 813,810 млн. грн. До місцевих бюджетів Дніпропетровської і Запорізької областей, а також АР Крим від ПЗ надійшло майже 370,3 млн 298 грн. Внески до державних цільових фондів соцстраху склали близько 870,5 млн. грн.

Основним джерелом прибутків Придніпровської залізниці є вантажні перевезення.

За даними прес-центру, покриття прибутками витрат ПЗ на пасажирські перевезення за 11 місяців склали лише 62,3%.