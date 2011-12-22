На Тернопільщині завершено капітальний ремонт 27 км дороги поблизу Почаєва

На Тернопільщині урочисто відкрили відремонтовану ділянку автомобільної дороги Р-26 «Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів», довжиною 27,2 км. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ремонт проведено за сучасними технологіями, зокрема покриття здійснено з асфальтобетонної суміші з модифікованим бітумом, для влаштування розмітки використано холодний пластик, який є довговічним.

На ремонт з державного бюджету було виділено 31,6 млн. грн.

«Важливість ремонту цієї ділянки дороги пов’язана із насиченим рухом по ній транспорту, в тому числі й туристичного і паломницького, адже в Почаєві знаходиться одна з найбільших християнських святинь – Свято-Успенська лавра. Важливо і те, що ми переходимо від ямкового ремонту до проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття та спорудження нових доріг», – зазначив під час виступу голова ТОДА Валентин ХОПТЯН.

Під час капітального ремонту дороги також було відремонтовано 2 залізобетонних мости, 12 автобусних зупинок, замінено 3,2 км тросового огородження на бар’єрне оцинковане, встановлено 300 дорожніх знаків, 416 сигнальних стовпчиків.

В. ХОПТЯН подякував усім, хто долучився до виконання робіт та вручив кращим працівникам грамоти і відзнаки.

Голова ТОДА також зауважив, що цього року на ремонт доріг в Тернопільській області загалом використано 172 млн. грн.